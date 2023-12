Nintendo Switch Online - Les dernières icônes de Super Mario Bros. Wonder sont disponibles

Afin d'habiller votre compte aux couleurs de la licence, Nintendo propose aux abonnés du Nintendo Switch Online un nouveau set d'icônes pour le jeu Super Mario Bros. Wonder. Disponible jusqu'au 9 janvier 2024 , ce dernier propose comme d'habitude un ensemble de personnages, fonds et bordures pour personnaliser votre avatar. Pour rappel, une icône de personnage vous coûtera 10 points platine, tandis que les bordures et fonds vous en coûteront 5. Pour les nouveaux possesseurs d'une Nintendo Switch, n'oubliez pas que vous pouvez également récupérer des points platine en réussissant les missions proposées dans le menu dédié sur votre console.