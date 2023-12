Jeux NM d'or 2023: Les résultats sont là

Et voilà ! Après une semaine de votes, les résultats des Jeux NM d'or 2023 sont désormais disponibles. Mais avant de les publier, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de voter durant ces deux tours. L'année 2023 touche à sa fin, mais en attendant de voir ce que l'année 2024 nous réserve (on te regarde, Nintendo Switch 2) , voici les résultats finaux.

Une année placée sous le signe du partage, puisque Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder, Sea of Stars et Xenoblade Chronicles 3 repartent avec deux prix chacun. Mention honorable au Retour du Détective Pikachu, qui est le seul jeu à n'avoir eu aucun vote de toute la compétition. Mais il reste encore un prix à attribuer avant de conclure ces Jeux NM d'or 2023: Quel est donc LE jeu de l'année 2023 sur Nintendo Switch selon vous, les membres de Nintendo-Master ? Sans plus attendre, voici le grand vainqueur des Jeux NM d'or 2023.

1er: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 42,4%

2ème: Super Mario Bros. Wonder - 10,9%

3ème: Metroid Prime Remastered - 8,7%

4ème: Pikmin 4 - 4,3%

4ème: Sea of Stars - 4,3%

Aucun (vote blanc): 7,6%

Son prédécesseur avait remporté le prix du meilleur jeu de l'année 2017, c'est donc sans grosse surprise que le gagnant des Jeux NM d'or 2023 est The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Encore une fois, vous semblez avoir été ravi d'explorer les terres du Royaume d'Hyrule, de triompher de la menace et sans nul doute aussi de récupérer toutes les noix Korogus une par une.

N'hésitez pas à partager vos avis en commentaires. Et encore une fois: Merci à vous pour avoir participé. Nous conclurons cet article en vous souhaitant à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et qui sait, peut-être que certains jeux de cette liste seront sous votre sapin cette année...