The Legend of Zelda : Aonuma et Fujibayashi ne sont pas inquiets à l'idée d'être "coincés" sur la saga Zelda

Ayant tout récemment délivré leur tout dernier projet en date The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, peut-être en avez-vous entendu parler, Eiji Aonuma et Hidemaro Fujibayashi, respectivement producteur de la série Zelda et réalisateur des différents épisodes depuis The Legend of Zelda : Skyward Sword, ont répondu à la question d'un journaliste de RTL Nieuws (un média néerlandais) quant à l'idée de ne plus travailler exclusivement sur cette série et si le fait d'être "coincés" dessus les inquiétait.

Fujibayashi : On me pose souvent cette question, mais je pense que les possibilités offertes par Zelda sont infinies. Je n'ai jamais eu l'impression d'être coincé. Lorsque j'ai une idée, elle n'a pas forcément de rapport avec Zelda. Mais plus tard, je peux quand même l'intégrer à un jeu Zelda, car la série permet vraiment d'aller n'importe où. Aonuma : Je m'ennuie assez vite. Lorsque je joue à un match de football, j'ai déjà envie de faire autre chose au bout de cinq minutes. Mais avec Zelda, je continue à jouer, parce que des choses comme le football sont intégrées au jeu. Les jeux transcendent les conventions de genre, ce qui permet d'y intégrer toutes sorte d'expériences différentes. À cet égard, j'ai toute latitude pour explorer de nouvelles idées. Je suis peut-être coincé avec Zelda, mais ce n'est pas une mauvaise chose. C'est un endroit où il est très confortable d'être coincé.

Nous n'avons donc aucun souci à nous faire pour Eiji Aonuma et Hidemaro Fujibayashi, ils semblent très heureux de travailler sur une franchise aussi vaste et évolutive que la saga Zelda et un changement de direction n'est pas à l'ordre du jour.