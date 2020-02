Vidéo rétrospective : The Legend of Zelda a 34 ans

Il y a 34 ans quasiment jour pour jour, The Legend of Zelda sortait au Japon sur Famicom Disk System (et plus d'un an sur NES partout dans le monde.) Développé par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka, le jeu tentait de retranscrire en jeu vidéo le souffle épique des grands films d'aventure fantastique comme Legend de Ridley Scott sorti l'année d'avant. De par sa construction, ses mécanismes de jeu, ses personnages, son ambiance ou encore sa musique, désormais mythique, le jeu allait révolutionner à jamais les jeux vidéo (et l'industrie du divertissement) et bouleverser des générations de joueurs de par le monde.

Totalement novateur, le titre original entraînait les joueurs dans une grande aventure en vue de dessus et en monde simili ouvert rempli d'énigmes, de secrets et de donjons fabuleux. A l'époque, Nintendo ne prenait pas les joueurs (...) par la main et il n'y avait aucune indication et quasiment aucun dialogue, hormis le fameux "It's dangerous to go alone, take this". Pourtant les joueurs n'étaient jamais perdus et finissait toujours par trouver leur chemin... Posant les mécanismes de jeu (et ceux du genre action-aventure) mais aussi l'univers et les personnages de la série, le titre sera ensuite décliné et la légende enrichie dans différentes itérations qui n'hésiteront pas à bouleverser les codes et les habitudes des joueurs et cela dès le numéro deux, totalement différent.

Depuis The Legend of Zelda est devenue une série incontournable et respectée par tous les joueurs et dont chaque épisode continue d'enchanter les joueurs plusieurs années voir décennies après leur sortie initiale. Chaque joueur a d'ailleurs son ou ses épisodes de Zelda préférés même si tous les épisodes sont réussis à leur manière et apporte sa pierre à l'édifice de la légende. Même l'épisode créé spécialement pour le Game Boy, Link's Awakening est aujourd'hui une référence (adapté depuis sur Switch) !

Le dernier opus en date, bien que sortant sur des plateformes moins puissantes que les plateformes concurrentes, The Legend of Zelda : Breath of The Wild a une nouvelle fois fait très fort, en réussissant l'exploit de propulser à nouveau la licence à l'avant garde de la production vidéoludique et en déconstruisant le mythe pour mieux revenir aux sources du premier opus !

En attendant la suite qui on l'espère arrivera "vite", nous vous proposons une vidéo rétrospective dans laquelle vous retrouverez des extraits de tous les épisodes de la saga. L'occasion de se remémorer quelques passages marquants, de réécouter des airs devenus mythiques et de retrouver des personnages désormais entrés dans la... Legend.