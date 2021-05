Zelda : Breath of The Wild - Comment récupérer le "coffre impossible" du village d'Elimith ?

The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est un jeu tentaculaire qui permet de jouer longtemps, très longtemps. C'est d'ailleurs un jeu qui se déguste sur la longueur. Ce n'est qu'en prenant le temps de jouer que le titre s'apprécie pleinement et dévoile ses mécanismes extraordinaires. Sorti, il y a plus de quatre ans désormais, le jeu n'en finit pas de nous étonner grâce à des joueurs passionnés dont certains réussissent de véritables prouesses. Dernièrement, on a ainsi découvert que la maison de Link avait été judicieusement placée, qu'il était possible de se déplacer en faisant rouler un tonneau ou encore que l'on pouvait nourrir les écureuils.

Le contenu de Zelda: Breath of The Wild est monstrueux : entre les graines de Korogu, les sanctuaires, les sous-quêtes, les trésors... Il y a de quoi faire d'autant plus qu'il y a des passages d'une difficulté redoutable. Il y a aussi des coffres dit "impossibles" car placés à des endroits très difficiles d'accès ou parce que l'on ne comprend pas comment les récupérer. Il y en a un assez connu par exemple près du village d'Elimith. Si vous avez déjà essayé de récupérer ce coffre sans succès, sachez que des joueurs ont récemment réussi à mettre la main dessus. Le coffre se cache derrière des chutes d'eau et pour réussir à l'attraper, il faut être agile et utiliser les modules Cryonis et Polaris. Pour bien comprendre, vous pouvez suivre pas à pas cette vidéo publiée sur Reddit ou alors celle-ci avec d'autres "coffres impossibles"... Si vous réussissez, vous aurez la joie de découvrir le contenu du coffre dont on vous laisse la surprise...

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !

Source : Reddit