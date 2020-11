Savez-vous que vous pouvez nourrir les écureuils dans Zelda : Breath of The Wild ?

Incroyable. The Legend Of Zelda: Breath of The Wild a plus de trois ans et on continue d'en découvrir les secrets ! Ainsi, on s'aperçoit grâce à un joueur (repéré par Nintendo Life) qu'il est possible de nourrir les écureuils du jeu ! Alors, à dire vrai, peut-être connaissiez-vous déjà ce tout petit détail mais de notre côté, on reconnaît humblement qu'on ne le savait pas. Et en partant du principe qu'il y a sûrement d'autres joueurs dans notre cas, on vous relaye aujourd'hui cette petite "info" craquante. En pratique, si vous trouvez un coin ou se balade un écureuil, vous pouvez poser un gland sur le sol avant de partir vous cacher... Avec un peu de patience et de chance, l'écureuil viendra grignoter votre cadeau ! Mignon et irrésistible comme vous pouvez le constater en regardant la séquence capturée et publiée par le compte Twitter caoki8 ! Un petit détail parmi tant d'autres qui prouve une nouvelle fois, si besoin était, à quel point le titre a été fignolé par Nintendo. On ne s'en lasse pas !

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 2017 . Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !