Link voit des Golden Lynel partout dans un nouveau mod de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Si vous connaissez The Legend Of Zelda: Breath of The Wild, vous savez que c'est un jeu qui comporte son lot de défi et de séquences corsées. Les rencontres avec les Lynel sont, à ce titre, assez mémorables... D'ailleurs, que se passerait-il si le moindre ennemi du jeu était remplacé par un Lynel ? Pour votre serviteur, ce serait probablement une cascade de Game Over ! Mais pour en avoir une meilleure idée, vous pouvez jeter un œil sur la vidéo ci-dessous qui montre un "mod" du jeu dans lequel justement tous les ennemis sont remplacés par des Golden Lynel ! un rêve de joueurs- ou un cauchemar, à vous de voir !

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Plus d'infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête ! Quant à la sortie du préquel Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, rendez-vous le 20 novembre prochain .

Source : Gonintendo