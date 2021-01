The Legend of Zelda - Un Tweet posté ce premier janvier par Nintendo fait vivement réagir les fans

Enfin, 2020 est au placard, nous laissant espérer de bonnes choses pour cette année 2021 dont les premiers mois seront encore compliqués pour tous. Alors que du côté de Nintendo, les joueurs les attendent au tournant avec les 35 ans de The Legend of Zelda, Kid Icarus, ou encore Metroid, la firme japonaise a diffusé ce matin une courte vidéo sur ses différents comptes Twitter qui a déjà commencé à mettre en route la machine à spéculation.

Dans cette vidéo, directement tirée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et accompagnée d'aucun texte ni légenge, nous pouvons apercevoir Link dans sa tenue de Prodige, contemplant le lever du jour, avec le dragon Rordrac se baladant librement en contrebas. Si certains ont vu par le biais de ce tweet la symbolique d'un jour nouveau, faisant référence au changement d'année, d'autres y voient un premier indice en rapport avec les possibles festivités de cette année à l'occasion des 35 ans de la licence. Un indice se cacherait-il dans le choix géographique de la vidéo, ou encore dans le nombre de cœurs affichés à l'écran ?

Il va nous falloir faire preuve d'un peu de patience avant d'avoir un début de réponse. En tous les cas une chose est sûre, les fans de The Legend of Zelda espèrent être gâtés à l'occasion des 35 ans de la licence.