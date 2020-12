Découvrez les 12 meilleurs jeux vidéo de cette génération selon EDGE

2020 sera bientôt plus qu'un souvenir et c'est donc pour beaucoup de médias, l'heure de faire des bilans. A ce petit jeu, le magazine anglais EDGE se distingue de ses petits camarades en décidant de sélectionner les meilleurs jeux de cette génération (ou, plutôt, de celle qui s'achève..) Pour être précis le magazine a sélectionné les jeux de la génération PS4/Xbox One couvrant la période de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Le résultat se décline en douze jeux très différents parmi lesquels on retrouve aussi bien Titanfall 2 que The Last Guardian ou encore Undertale.... Nintendo se retrouve représenté par deux jeux emblématiques de la Nintendo Switch : Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Une liste assez consensuelle ou les jeux sont tous mis au même niveau (et simplement classés par ordre alphabétique) que nous vous invitons à découvrir ci-dessous (grâce au site Nintendo Everything) :

Bloodborne

Inside

Outer Wilds

Overwatch

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Super Mario Odyssey

The Last Guardian

The Legend of Zelda Breath of the Wild

Titanfall 2

Undertale

What Remains of Edith Finch

Alors cette liste vous parle-t-elle ? Y-at-il d'autres jeux qui vous sembleraient à même de figurer dans cette liste ? N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire.