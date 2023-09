Nintendo aurait bien dévoilé la Nintendo SWITCH 2 lors de la gamescom avec une démo technique d'une version améliorée de Zelda Breath of The Wild

Les rumeurs autour de la prochaine console de Nintendo, communément nommée Nintendo SWITCH 2 pour plus de facilité, continuent d'abreuver la toile et votre site préféré.

Il y a peu, on évoquait la possibilité que Nintendo ait présenté sa prochaine console a quelques développeurs triés sur le volet lors de la gamescom (lire ici). Aujourd'hui, Eurogamer confirme cette présentation en petit comité en ajoutant quelques détails.

Ainsi, on apprend que Nintendo aurait dévoilé à ses partenaires plusieurs démos techniques de la future console, de façon à montrer ses spécificités "robustes". Parmi ces démos, Eurogamer cite la démo One Switch 2; en fait, une version améliorée de The Legend of Zelda Breath of The Wild, de façon, sûrement, a bien montrer la différence entre les deux consoles.

Eurogamer rappelle qu'il s'agit cependant d'une démo technique et que rien n'indique que Nintendo compte ressortir une nouvelle version de The Legend of Zelda Breath of The Wild.

Quoiqu'il en soit, le site confirme aussi que plusieurs partenaires clés auraient déjà reçu les kits de développement de la future console que Nintendo compterait sortir l'année prochaine . En attendant, la Nintendo Switch continue son petit bonhomme de chemin avec pas mal de gros titres pour cet hiver et le début d'année prochaine- voir ici.

Evidemment, Nintendo n'a pas souhaité faire de commentaires, mais, vous par contre, ne vous gênez pas.

