The Legend of Zelda: Breath of The Wild : que se passe-t-il lorsqu'un officier Yiga s'approche de la Master Sword ?

C'est devenu d'une grande banalité de l'écrire mais The Legend Of Zelda: Breath of The Wild ne cesse de nous étonner. Plus de quatre ans après la sortie du jeu, les joueurs continuent d'en percer les secrets et de découvrir des astuces ou simplement de flasher sur des détails incroyables démontrant, si besoin, à quel point le jeu a été soigné. La preuve, une nouvelle fois avec cette vidéo postée il y a quelques jours par un fan nommé ThornyFox et dans laquelle on voit un officier Yiga poursuivre Link jusque dans les bois perdus... S'étant aperçu que les officiers Yiga ne subtilisaient pas que des bananes mais volaient aussi les armes posées à terre, ThornyFox a eu l'idée de conduire un officier Yiga jusque devant l'épée de légende pour voir ce qui allait se passer... Une idée folle qu'il a mis en œuvre avec beaucoup de patience et de persévérance. Mais finalement, après de nombreuses tentatives, il a réussi : un officier Yiga est entré dans la forêt et s'est approché de la Master Sword... la suite, nous vous invitons à la découvrir dans la vidéo ci-dessous. Attention cependant, si vous comptez refaire cette petite expérience, la suite de votre aventure risque d'être quelque peu perturbée même si dans Zelda: Breath of The Wild, quasiment rien n'est obligatoire... Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

