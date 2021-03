Zelda Breath of the Wild : nouveaux défis, nouvelles armes, nouveaux ennemis... Près de 50 fans créent un super DLC gratuit nommé "Second Wind"

Plus de quatre ans après sa sortie, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild continue de fasciner aussi bien les nouveaux joueurs que les premiers. C'est aussi un titre qui reste un des terrains de jeu préférés des speedrunners qui rivalisent d'imagination pour battre des records ou encore des moddeurs comme Waikuteru qui grâce à une version émulée du jeu sur PC s'amuse à transformer le titre original. Dernièrement, il a ainsi ajouté dans le ciel d'Hyrule de Zelda: Breath of The Wild la ville de Célesbourg de Zelda : Skyward Sword (voir ici.) Et ce n'est pas fini puisqu'aujourd'hui, toujours grâce à Waikuteru, on découvre un nouveau mod étonnant créé par près de 50 fans ! 50 moddeurs qui se sont associés afin de créer "un super DLC gratuit" ajoutant une tonne de contenu supplémentaire au jeu. Nommé "Second Wind" ce DLC ajoute de nouvelles quêtes et défis, de nouvelles armes, de nouveaux ennemis et de nouveaux PNJ, des sanctuaires repensés ainsi qu'un nouveau système de craft et différentes améliorations. C'est tout simplement phénoménal même si, rappelons-le, ce n'est pas un DLC officiel et qu'il n'est accessible qu'aux personnes ayant émulé le jeu Wii U sur leur PC.

En outre, précisons que le développement de "Second Wind" n'est pas encore terminé. D'autres ajouts sont déjà programmés avec notamment l'ajout d'un mini donjon en juin prochain. En attendant, pour voir à quoi ressemble cet étonnant vrai-faux DLC gratuit, retrouvez ci-dessous, une vidéo publiée par Waikuteru.