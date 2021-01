Zelda : Breath of The Wild : un moddeur ajoute dans le ciel d'Hyrule, Célesbourg, la ville suspendue de Zelda : Skyward Sword

Depuis quelque temps, un certain Waikuteru passe beaucoup de temps à créer des "mods" pour la version Wii U (émulée sur PC) de The Legend Of Zelda: Breath of The Wild. Un petit "jeu" qui pour l'instant n'a pas fait réagir Nintendo et qui a permis, notamment, de découvrir un sanctuaire inutilisé (voir ici) ou encore de voir ce que pourrait donner une version améliorée de la maison de Link dans un futur jeu (voir là.) Et ce n'est pas fini puisque Waikuteru a réussi a ajouter Célésbourg, la ville de The Legend of Zelda : Skyward Sword dans le ciel du jeu ! Mieux, c'est carrément un passage du jeu qu'il a réussi à placer et même à customiser. Un véritable exploit qui laisse à d'autres délires... Mais c'est aussi un mod qui donne véritablement envie de retrouver Zelda : Skyward Sword en version HD sur Nintendo Switch.

The Legend of Zelda fêtant ses 35 ans cette année, de nombreux joueurs sont persuadés d'ailleurs que The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sera annoncé cette année sur la dernière console de Nintendo, peut-être même dans un pack "All-Stars" avec d'autres opus de la Legend (soyons fou.) En attendant que ce jour arrive (peut-être) veuillez retrouvez la vidéo de Waikuteru qui vous fait une petite visite de Célesbourg mais aussi explique (en anglais) comment cet exploit a été réalisé.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !

Source : Nintendolife