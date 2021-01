Zelda : Breath of The Wild : découvrez un mod qui améliore et rend utile la maison de Link dans le village d'Elimith

Décidément ces derniers temps, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild n'arrête plus de revenir sur le devant de la scène que ce soit suite à des trouvailles de la communauté ou après la publication de vidéos explosives de joueurs émérites ou encore grâce aux exploits de bidouilleurs passionnés. Parmi les fans du jeu les plus actifs actuellement, il y a ainsi un certain Waikuteru, un moddeur repéré par le site Nintendo Life (dont on vous a déjà parlé ICI) qui n'arrête pas de créer des "mods" pour la version Wii U du jeu. Alors évidemment, il n'y a rien d'officiel là dedans mais l'imagination de ce moddeur (comme d'autres) laisse entrevoir des myriades de possibilités dont Nintendo pourrait bien s'inspirer à l'avenir...

Dans le jeu original, il est possible d'acheter une maison et de la rénover. Comme quasiment toutes les quêtes du jeu, il s'agit d'une quête facultative qui, à dire vrai, ne sert pas à grand chose, si ce n'est qu'elle incite à en entreprendre des tas d'autres et tout simplement à jouer... Pourtant, on se dit qu'un vrai pied à terre pour Link aurait été une bonne idée et, justement, c'est dans cette optique que Waikuteru a entrepris quelques petits travaux pour améliorer l'intérieur de la maison et inciter les joueurs à s'y rendre plus souvent.

Parmi les améliorations : un point de téléportation rapide, un feu pour faire la cuisine à l'intérieur de sa maison, un lit très confortable pour récupérer trois cœurs d'un coup, une étable pour y laisser ses chevaux, un spot de pêche aux alentours.. Sans oublier une nouvelle décoration d'intérieur (avec des concept-arts) Retrouvez toutes ces améliorations dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !

