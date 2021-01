Zelda Breath of The Wild cache un 137ème sanctuaire secret inutilisé

Décidément, on ne se lasse pas de découvrir les secrets de The Legend Of Zelda: Breath of The Wild près de quatre ans après sa sortie initiale. Cette fois-ci, il s'agit d'une découverte faite par un moddeur du nom de Waikuteru qui en farfouillant dans les fichiers du jeu a découvert un sanctuaire caché inutilisé. Pour mémoire, le jeu renferme de base près de 120 sanctuaires auxquels il faut en ajouter 16 autres disponibles dans les DLC. Il y en a donc 136 en tout et dans les fichiers du jeu, ils sont apparemment répertoriés de 'Dungeon000' à 'Dungeon135' ... Mais Waikuteru a trouvé la trace d'un mystérieux 'Dungeon136', un 137eme sanctuaire donc qui n'est pas accessible dans le jeu.

Evidemment Waikuteru a tout fait pour mettre la main dessus et il y est arrivé. Alors attention, il ne s'agit pas du sanctuaire ultime mais plutôt d'un modèle de base qui pourrait permettre de construire facilement d'autres sanctuaires dans le jeu. Découvrez ce sanctuaire caché dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.