The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Mipha et les Zoras mis à l'honneur dans les éléments d'icônes du Nintendo Switch Online

Après avoir mis Revali et Vah'Medoh à l'honneur via des éléments d'icônes téléchargeables la semaine dernière (voir notre article ici), c'est au tour de Mipha, des Zoras et de Vah'Ruta de se voir être proposés sous forme d'éléments d'icônes téléchargeables contre quelques points platine. Jusqu'au 18 octobre prochain à 1 heure du matin (heure de Paris) , vous pourrez échanger vos points platine contre des fonds, des cadres et des personnages inspirés par Mipha et ses semblables sur l'application Nintendo Switch Online.

La semaine prochaine, ce seront Daruk et Vah'Rudania qui seront mis à l'honneur avant de céder leur place dès le 25 octobre à 1 heure du matin (heure de Paris) à Urbosa et Vah'Naboris.