Zelda Breath of The Wild : le dernier "coffre impossible" enfin ouvert

La quête est finie !

Quoi qu'on en pense, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est un jeu incroyable avec lequel on peut s'amuser longtemps, très longtemps. Et le plus génial, c'est que tout le monde peut véritablement jouer comme il l'entend. Que l'on ait envie- ou pas de suivre tout ou une partie des points importants de l'arc narratif ou de n'en faire qu'à sa tête sans se soucier d'Hyrule. Il y a toujours quelque chose à faire dans Zelda: Breath of The Wild et on ne se lasse pas de découvrir les exploits extraordinaires de certains joueurs ou encore les petits détails incongrus comme le fait que l'on peut se déplacer en faisant rouler un tonneau ou encore nourrir les écureuils. Le jeu renferme aussi pas mal de quêtes plus ou moins faciles à terminer dont celles des 120 sanctuaires ou encore des 900 Korogu à dénicher. Mais, comme si cela ne suffisait pas, certains joueurs vont plus loin en faisant, par exemple, le pari de dénicher tous les coffres du jeu dont les fameux "coffres impossibles" du jeu. Pour rappel, il s'agit bien de coffres qui sont souvent placés à des endroits tels qu'ils sont impossibles à atteindre sans utiliser de glitchs ou d'astuces en tous genres. La plupart de ces coffres ne sont d'ailleurs même pas visibles par les joueurs même si on peut, malgré tout, les détecter... Nous vous avons déjà parlé de ces "coffres impossibles" notamment ICI avec le "coffre impossible" du village d'Elimith. Aujourd'hui, nous vous en reparlons car un certain Kleric a réussi avec l'aide d'autres passionnés à ouvrir le dernier "coffre impossible"; un exploit d'autant plus remarquable que le coffre est enterré profondément sous la Plage d'Araiso. Autant vous dire que pour réussir à le "déterrer", il faut un sacré savoir faire et utiliser pas mal de techniques et de glitchs qui ne sont pas vraiment à la portée de tous. Pour vous en convaincre, vous pouvez regarder la vidéo de Kleric ci-dessous. Vous découvrirez ainsi l'ultime trésor de cette quête impossible...

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !

Source : Nintendolife