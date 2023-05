The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vous permet d'utiliser vos montures enregistrées dans Breath of the Wild

Alors que bon nombres de joueurs profitent de ce week-end pour découvrir The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, d'autres joueurs quant à eux se posent encore quelques questions avant de pouvoir mettre la main sur le jeu à un moment ou à un autre. S'agissant d'une suite directe à Breath of the Wild, beaucoup se posaient la question de savoir si l'on pourrait bénéficier de bonus en ayant une sauvegarde dudit jeu dans notre console. Si ce n'est pas indiqué en démarrant votre partie, la présence d'une sauvegarde peut effectivement influer dans le contenu du jeu.

Concernant les chevaux, beaucoup de joueurs ont passés des heures à attraper des chevaux sauvages pour les enregistrer dans les différents relais en Hyrule. Lorsque vous visiterez votre premier relais dans Tears of the Kingdom, vous aurez ainsi le plaisir de retrouver tous les chevaux que vous aviez initialement enregistré dans Breath of the Wild. A vous la joie de parcourir de nouveau les terres d'Hyrule sur votre monture préférée.