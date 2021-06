La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild se dévoile enfin dans un nouveau trailer

C'était la grosse annonce que tout le monde attendait lors de cet E3 2021. Alors que nous pensions jusqu'à la toute fin que nous n'aurions aucune information sur la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Eiji Aonuma est venu vers nous avec un tout nouveau trailer et quelques informations supplémentaires. Alors que nous n'avons pas de nom officiel à nous mettre sous la dent pour le moment, ce trailer nous a permis d'apercevoir les nouvelles capacités employées par Link, et un nouveau terrain de jeu se situant désormais dans les airs en plus de la terre d'Hyrule.

Si vous ne l'avez pas encore visionné, nous vous laissons découvrir le trailer officiel du jeu ci-dessous. Hélas c'est tout ce que nous aurons à l'heure actuelle. Eiji Aonuma a annoncé espérer que le jeu puisse sortir en 2022 . Nous n'en saurons pas plus pour le moment.