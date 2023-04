Zelda: Tears of The Kingdom : spéculation sur l'histoire et les deux nouveaux personnages

*** Attention SPOILER ALERT***

L'ultime trailer de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, publié jeudi, a fait monter encore un peu plus la hype à moins d'un mois de la sortie du jeu . Nouveaux mécanismes de jeu, pièges, environnements, ennemis... On vous a détaillé tout ça dans notre article spécial. Parmi les mystères de cet ultime trailer, l'apparition de deux nouveaux personnages dont on va essayer de percer les secrets...

Si, à ce stade, c'est une pure spéculation, une image tirée de la carte officielle de téléchargement du jeu au Japon (publiée sur Twitter par @Kirbtastic16) vient lui apporter du crédit. On voit clairement le personnage inquiétant avec le même bras diabolique que Link cerclé par le fameux mécanisme (qui doit probablement contenir sa dangerosité);

Dans une précédente news nous avions résumé le début du jeu que vous pouvez retrouver mis à jour ci-dessous.

Dans Breath of The Wild, Link combat la résurrection de "Ganon, le Fléau". Ganon y est décrit comme "plein de Malice", une substance violacée qui se répand partout, anime et pervertit les êtres et les choses. Ganon ressurgit suite à une prophétie : "La Terre porte les traces de la résurrection imminente de Ganon, le Fléau; mais dans ses entrailles, elle cache aussi le moyen de le juguler." C'est d'ailleurs en interprétant cette prophétie que le Roi d'Hyrule entreprend des recherches et met à jour les Créatures Divines et les Gardiens... Une erreur car lorsque tout d'un coup, "Ganon le Fléau ressurgit "des fondations même du château d'Hyrule", il prend, toujours grâce à la Malice, le contrôle des Gardiens, des monstres et des Créatures Divines.

Dans Breath of The Wild, Ganon le Fléau n'est fait que de Malice... De la Malice qui s'échappe bien de quelque part...Lorsque Link triomphe, tout semble redevenir normal. Seulement de la Malice continue de s'échapper dangereusement des fondations du château. C'est là que le nouveau jeu commence lorsque Link et Zelda décident de partir en expédition dans les souterrains du château jusqu'à la source de cette Malice pour voir si Ganondorf y est toujours emprisonné. Cela fait 10 000 ans que le sorcier a été vaincu et scellé dans les souterrains du château (justifiant son état de momie)...

On peut penser aussi que les ténèbres empoisonnent petit à petit le corps de Link. C'est peut-être aussi ce qui arrive à la Master Sword qui se dégrade inexorablement lorsque Link la tient avec sa main maudite (avec un système proche de celui de l'épée dans le premier jeu qui, au bout d'un moment devenait inutilisable et devait se "recharger") Ou alors, l'épée est d'office dégradée à moitié (avec d'un côté les ténèbres, de l'autre la lumière) lorsque Link la tient.

Quant à savoir pourquoi des îles et des éléments du passé s'incrustent dans le Hyrule que nous connaissons (et qui est en reconstruction), c'est peut-être un sortilège de Ganondorf. En tout cas on dirait qu'il y a bien deux mondes différents mais réunis. De plus, on dirait bien que dans certaines séquences, on dirige "l''ancien" Link... Bref, ça reste encore très mystérieux.

Quoiqu'il en soit, si on reste sur cette théorie, à partir de là, Hyrule est totalement transformé. Link doit alors retrouver Zelda qui a disparu dans les souterrains ( sachant que le site officiel du jeu précise que "de mystérieux gouffres béants" apparaissent un peu partout dans Hyrule et qu'ils n'attendent qu'à être explorés- voir ici), récupérer toutes les larmes (ou quelques-unes ?) pour au final affronter Ganondorf et lui enfoncer son bras dans le... cœur. Evidemment dans ce cas la Zelda et le Link d'il y a 10 000 ans n'apparaîtront que dans des souvenirs (ce qui n'est pas forcément raccord avec certaines images). En attendant d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires et de faire un petit tour sur notre article détaillant plan par plan le dernier trailer.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et toutes les dernières infos sur le jeu ICI

