Zelda : Tears of the Kingdom - La vidéo de Gameplay vient de confirmer une vieille théorie sur cette suite

Si comme nous, vous venez à peine de vous remettre de vos émotions après la révélation des 10 minutes de gameplay par Eiji Aonuma lui-même de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom (voir notre article dédié en cliquant ici), vous serez ravis d'apprendre que celle-ci vient en effet de confirmer une vieille théorie qui courait autour de cette suite à The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Gare à vous si vous ne voulez pas vous spoiler un des futurs éléments du scénario de Tears of the Kingdom (bien que l'impact de la révélation qui va suivre est sujet à débat) :

Spoiler

Dans la vidéo, aux alentours de 3 minutes 35, Link bat un ennemi inédit qui laisse derrière lui un objet en forme de coeur de machine dénommé comme "Zonai Charge" ou en bon français une "Charge Sonau" (le mot "Charge" étant sujet à traduction), ce qui confirme l'importance du peuple Sonau (la traduction française de "Zonai") dans cette suite comme le préfigurait moult théories qui foisonnent sur la toile depuis l'annonce de cette suite.

Si cet élément peut pour l'instant sembler sans grande importance, il confirme que nous n'en avons pas fini avec ce peuple qui serait même à l'origine de cette nouvelle technologie verte et de ces nouveaux ennemis les "Golem".

Fin du Spoiler

Que pensez-vous de cette confirmation ? Cet élément est-il aussi important selon vous que les théories laissent à présager ?