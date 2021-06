Zelda Breath of the Wild 2 - Découvrez la nouvelle figurine créée par North of the Border : Le talus des Bokoblins

Cet E3 2021 nous a enfin permis de découvrir un tout nouveau trailer pour la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Si beaucoup de fans ont pu trouver ce trailer trop court, d'autres quant à eux décryptent frame par frame ce dernier pour y dénicher d'éventuels indices ou informations sur cette nouvelle aventure. Et enfin, il y a les artistes en herbe qui, emportés par ces nouvelles révélations ont fait parler leurs talents pour nous créer de nouvelles pièces de toute beauté.

C'est donc ainsi que la chaîne Youtube North of the Border a dégainé une toute nouvelle vidéo mettant en avant cette drôle de structure aperçue durant la vidéo. Celle d'un amas de rocher faisant penser à un Lithorock, sur lequel des Bokoblins ont aménagé quelques travaux d'aménagement. Un nouveau travail de colosse que nous vous laissons découvrir ci-dessous.