The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sacré jeu Nintendo de l'année aux Golden Joystick Awards 2023 - Tous les gagnants

L'année 2023 n'est pas terminée mais la saison des prix pour sacrer les meilleurs jeux de l'année est déjà ouverte. Ainsi la cérémonie des 43eme Golden Joystick Awards vient de décerner ses prix en sacrant principalement Baldur's Gate 3 avec pas moins de six récompenses dont celui du meilleur studio (pour Larian) et, surtout du Jeu de l'année. Du côté de Nintendo, pas vraiment de surprises, aucun jeu Nintendo n'a été célébré, si ce n'est, forcément, dans la catégorie jeu Nintendo de l'année ou c'est The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom qui a raflé le trophée.

Retrouvez ci-dessous la liste de tous les gagnants des Golden Joystick Awards 2023 :

Meilleure narration – Baldur's Gate 3 Prix ​​Still Playing ("toujours joué") - No Man's Sky Meilleur design visuel – Baldur's Gate 3 Studio de l'année - Larian Studios Meilleure extension de jeu – Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty Meilleur jeu indépendant – Sea of ​​Stars Meilleur jeu VR – Horizon Call of the Mountain Meilleur jeu multijoueur – Mortal Kombat 1 Meilleur audio - Final Fantasy XVI Meilleure bande-annonce de jeu – Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty Meilleur jeu en streaming – Valorant Meilleure communauté de jeu - Baldur's Gate 3 Meilleur matériel de jeu – PSVR 2 Prix de l'innovation - Coccoon / Geometric Interactive Prix ​​​​du choix de la critique - Alan Wake II Meilleur interprète principal - Ben Starr, Final Fantasy XVI Meilleur interprète dans un second rôle - Neil Newborn, Astarion, Baldur's Gate 3 Jeu Nintendo de l'année - The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom Jeu PC de l'année - Baldur's Gate 3 Jeu Xbox de l'année - Starfield Jeu PlayStation de l'année - Resident Evil 4 Jeu le plus recherché – Final Fantasy 7 Rebirth UGOTY - Baldur's Gate 3

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

Source : Gamesradar