The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom - Les guides officiels en français sont disponibles en précommande

Alors qu'on en parlait il y a moins de 24h, les choses commencent à s'affoler concernant le guide officiel de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. initialement aperçu sur un site de e-commerce espagnol, la version française du guide à bien été confirmée entre temps, et mieux, les précommandes ont d'ores et déjà commencées. Au final il y aura 2 éditions proposées :

Une édition classique au prix de 24,99€

Une édition collector avec couverture rigide au prix de 34,99€

Contrairement à Breath of the Wild, il semblerait qu'il n'y aura pas de guide version prestige au format A3. Le guide de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sera officiellement disponible à partir du 16 juin , de quoi vous laisser suffisamment de temps pour vous plonger à la découverte d'Hyrule avant d'avoir besoin d'un guide pour vous épauler. Nous ferons le nécessaire pour actualiser les liens de précommande pour les différentes éditions listées ci-dessous.

Guide Classique - The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom

Précommander sur amazon.fr

Précommander sur micromania.fr