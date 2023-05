The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom - Un guide officiel édité par Piggyback aperçu sur internet

A l'occasion de la sortie de The Legend of Zelda : Breath of the Wild le 3 mars 2017, les joueurs avaient également eu la chance de découvrir une série de 3 guides du jeu édité par Piggyback. En plus de ces derniers, on avait également eu le droit à une édition augmentée incluant les DLC du jeu. Avec la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, les joueurs sont étonnés de ne pas encore avoir vu de guide du jeu officiellement dévoilé. C'est finalement chez un revendeur espagnol que nous avons pu découvrir l'existence d'un guide officiel également édité par Piggyback, et attendu pour le 16 juin 2023 . Ça ne devrait donc être qu'une question de temps avant que la version française ne soit officiellement confirmée.