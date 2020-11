Preview Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau - Réécrivez l'histoire de Breath of the Wild

Annoncé à la surprise générale lors d'un Nintendo Direct Mini Partner Showcase en septembre 2020, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau propose aux fans de The Legend of Zelda : Breath of the Wild de revivre les événements ayant précédé l'apparition du Fléau Ganon. Abandonnant l'aspect Aventure / Exploration au profit du genre Musou géré et maitrisé depuis des années par Koei Tecmo et le studio Omega, nous vous invitons à découvrir nos premières impressions après avoir complété les deux premiers chapitres du jeu.

Pour rappel, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est attendu sur Nintendo Switch pour le 20 novembre 2020 .

Si au début l’on pensait que Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau nous conterait les évènements de la Grande Guerre s’étant déroulée 100 ans avant le début de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, il semblerait que Nintendo, Koei Tecmo et Omega Force en aient décidé autrement. Nous nous retrouvons devant la princesse Zelda venant tout juste de libérer ses pouvoirs au moment de la résurrection du Fléau Ganon, et faisant le vœu de protéger tout le monde. Au même moment que la Triforce s’éveillait du côté de Zelda, un étrange petit gardien enfermé dans la chambre de cette dernière s’active mystérieusement, et arrive à créer un portail temporel lui faisant remonter le temps avant que le Fléau Ganon ne revienne à la vie.

