Zelda : Tears of the Kingdom n'aura définitivement aucun DLC et le prochain Zelda ne se passera pas dans le même Hyrule

Dans l'entretien avec le média anglais The Telegraph, Eiji Aonuma a une nouvelle fois affirmé que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom n'aura pas le droit à ses propres DLC contrairement à The Legend of Zelda :Breath of the Wild qui avait eu droit à son pass d'extension. Néanmoins, une mauvaise nouvelle s'accompagnant parfois d'une bonne, celui-ci a aussi affirmé que le prochain Zelda ne se passerait pas dans le même Hyrule et que les joueurs pourront explorer une toute nouvelle carte, voir même un nouvel Hyrule. Voici ses propos complets :

Les développeurs espèrent que le monde qu'ils ont créé pour Tears of the Kingdom continuera à étonner et à ravir les joueurs à l'avenir, même s'ils sont catégoriques sur le fait qu'à partir d'aujourd'hui, il sera question d'un tout nouvel Hyrule. "Lors de la création de Tears of the Kingdom, nous avons pu mettre en œuvre toutes les idées que nous avions en cours de développement ", explique Aonuma. "Je pense que de nombreux joueurs auront déjà terminé le jeu principal, mais nous ne créons pas de DLC cette fois-ci. L'équipe de développement espère que vous continuerez à profiter de l'immense territoire d'Hyrule. Il y a donc une lueur d'espoir dans la nouvelle de la fin de cette version d'Hyrule, les joueurs peuvent désormais se réjouir à l'idée que la prochaine fois que nous verrons les paysages emblématiques du royaume d'Hyrule, ils pourront être encore plus libres, plus créatifs et plus sauvages qu'auparavant.

Le couperet tombe donc une nouvelle fois mais cette fois-ci pas seulement sur les hypothétiques DLC de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom mais aussi sur sa version d'Hyrule qu'il partage peu ou prou avec The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Rendez-vous dans quelques années pour découvrir un tout nouveau monde.

Source : Telegraph