Zelda Breath of The Wild, SONIC Superstars, Bayonetta 3, Metroid Prime Remastered... Le Black Friday débarque sur l'eShop de la Nintendo Switch - Toutes les offres

Attention ! Les bonnes affaires débarquent sur l'eShop de la Nintendo Switch avec les Offres Black Friday qui débutent dès aujourd'hui à 15h (heure de Paris) . Pour mémoire, le "Black Friday" est traditionnellement un vendredi de promotions "monstres" aux Etats-Unis au lendemain de la fête de Thanksgiving qui depuis plusieurs années s'est imposé un peu partout sur la planète. Bien qu'il y ait des périodes de soldes régulières, le Black Friday est logiquement un jour où il est possible de réellement faire de très bonnes affaires (aux Etats-Unis, tout du moins). Cette année, le Black Friday tombe le 24 novembre 2023 (sachant que Thanksgiving est toujours célébré le 4eme jeudi du mois de novembre ).

Cependant, les Offres Black Friday de Nintendo commencent dès aujourd'hui et se poursuivront jusqu'au 3 décembre . Durant ce laps de temps, plusieurs "gros" jeux de la Nintendo Switch seront disponibles à prix réduits , dont certains qui bénéficient rarement de baisse de prix. S'il faudra patienter un peu avant de découvrir le montant de ces réductions, la liste des jeux qui vont en bénéficier, a été communiquée par Nintendo. On y retrouve de nouveaux jeux comme EA SPORTS FC 24 ou SONIC Superstars, de gros succès comme Monster Hunter RISE : Sunbreak ou Disney Dreamlight Valley et des long-sellers comme Super Mario Odyssey ou The Legend of Zelda Breath of The Wild. Retrouvez la liste ci-dessous.

,

,

,

Notez que certains de ces jeux pourront être achetés sur le My Nintendo Store sur lequel on pourra trouver des packs, des produits dérivés en promotion ainsi qu' une gamme de décorations de Noël. D'autres jeux devraient par ailleurs profiter de l'occasion pour baisser leur prix. On vous en reparle très vite avec notre sélection des promotions à ne pas rater.

Sur My Nintendo Store, en plus des jeux, des packs et des produits dérivés sont également en promotion. Parmi les packs disponibles, vous trouverez notamment : un pack Super Mario Bros. Wonder comprenant une console Nintendo Switch – Modèle OLED édition Mario (rouge), un code de téléchargement pour Super Mario Bros. Wonder et une peluche Mario ; deux packs Nintendo Switch Lite avec Animal Crossing: New Horizons, l’édition Marie Hawaï ainsi que l’édition Méli et Mélo Hawaï, disponibles également avec les peluches Marie et Tom Nook ; un pack Nintendo Switch contenant Nintendo Switch Sports et une sangle de jambe, ainsi qu’une bouteille d’eau en bonus.

De plus, des casques et écouteurs, la Kirby School Collection, qui comporte des accessoires et articles de papeterie, ainsi que des produits LEGO Super Mario seront inclus dans la promotion. Toute une gamme de nouvelles décorations de Noël sera par ailleurs disponible dès le 16 novembre, et à partir du dimanche 3 décembre, les clients recevront une décoration de Noël Mario gratuite pour toute commande supérieure à 80 €