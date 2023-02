Y aura-t-il un jeu vidéo pour la sortie de Super Mario Bros. Le Film ? Shigeru Miyamoto évoque le prochain jeu Mario

Pendant longtemps, lorsqu'un gros blockbuster hollywoodien débarquait sur nos écrans, on pouvait quasiment être certain qu'il aurait droit à son adaptation vidéoludique. Des adaptations dont parfois la qualité laissait sérieusement à désirer. Il faut dire qu'avec ce genre de jeux à licence, les développeurs n'avaient pas toujours accès aux ressources et aux éléments précis de scénario du film. Ils étaient aussi souvent pressés par le temps pour faire coïncider la sortie du jeu et du film. Cependant, depuis quelques années, les choses ont évolué. Les jeux vidéo ont pris leur indépendance. Désormais, les studios n'adaptent plus forcément les films mais utilisent leur univers et/ ou leurs personnages et les sorties concomitantes ne sont plus forcément la norme (comme avec Avatar : La Voie de l'eau sorti en décembre dernier au cinéma et le jeu d'Ubisoft Avatar: Frontiers of Pandora prévu... bientôt).. Et puis avec les plateformes mobiles, une application ou un "petit" jeu peut très bien faire l'affaire- si tant est qu'un jeu accompagne vraiment la sortie du film. A dire vrai, c'est désormais plutôt le contraire et le cinéma a tendance à s'inspirer et à adapter les gros succès des jeux vidéo.

Ainsi, en 2019, Détective Pikachu, le Film, un film inspiré d'un jeu sorti plusieurs mois auparavant sur 3DS a débarqué sur grand écran. Un nouveau jeu de la licence a bien été annoncé dans la foulée sur Nintendo Switch, mais aux dernières nouvelles il est porté disparu (peut-être aurons-nous des nouvelles bientôt ?) Les films SONIC ont cartonné sur grand écran sans pour autant qu'ils se retrouvent adaptés sur consoles. Dans le même temps, cependant, SEGA a continué à exploiter sa mascotte à travers de nombreux jeux vidéo (nouveaux, remasters, rééditions...) notamment avec SONIC Frontiers et Sonic Origins qui ont suivi leur propre calendrier. Ainsi, s'il y a bien, fatalement, une synergie entre les différents médias, les adaptations littérales sont de plus en plus rares. On peut donc penser que Super Mario Bros. Le Film qui sort en avril prochain au cinéma n'aura pas droit à son adaptation façon NEW SUPER MARIO BROS. LE FILM, même si avec Nintendo, on ne sait jamais, la firme cultivant sa singularité. Mais en y réfléchissant bien, un nouveau grand jeu Mario sortant au même moment pourrait d'ailleurs faire de l'ombre et même semer la confusion dans le public alors que Mario fait le grand saut sur "petit" au grand écran. A un mois et demi de la sortie du film, Nintendo n'a de toute façon, rien n'annoncé.

Super Mario est la mascotte de Nintendo, son héros le plus emblématique comme Mickey pour Disney et on le retrouve forcément chaque année dans de nouveaux jeux. Cependant, si en 2022 Mario a enfilé ses crampons et est reparti à l'aventure avec The Lapins Crétins, on ne l'a pas revu dans un nouveau "grand" jeu de plateforme maison depuis 2017 et la sortie de l'iconique Super Mario Odyssey. Alors pour être exact, Mario est revenu en 2020 dans Super Mario 3D All-Stars remasterisant non pas un mais trois jeux cultes de la série Mario 3D : Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy et puis surtout Mario nous en a mis plein la vue en 2021 avec Super Mario 3D World + Bowser's Fury, un titre compilant un portage du jeu Super Mario 3D World de la Wii U avec Bowser's Fury, un jeu d'action plateforme 3D impressionnant lâchant Mario dans un mini monde entrouvert et laissant entrevoir ce que pourrait être le prochain jeu Mario 3D.

Avec tout ça, forcément, on se dit que Nintendo prépare un nouveau jeu de plateforme Mario. Questionné par IGN sur la raison pour laquelle aucun jeu Mario n'avait été annoncé pour la sortie de Super Mario Bros. Le Film, le maître et créateur du personnage, Shigeru Miyamoto a répondu :

Nous travaillons toujours sur Mario, et lorsque nous serons en mesure de partager des informations, nous le ferons certainement.

Alors quel sera le prochain jeu de plateforme Super Mario ? Un jeu 2D ou 3D ? Une suite de Super Mario Odyssey ou une version plus touffue de Bowser's Fury ? Et que diriez-vous d'un jeu mettant en vedette la princesse Peach (avec un Mario capturé par Bowsette) ou un autre personnage de l'univers Mario ? Si Super Mario Bros. Le Film n'est pas adapté, on peut penser qu'on retrouvera dans le prochain jeu divers éléments, les décors du film renvoyant déjà au décor du parc d'attraction Super Nintendo World mais aussi à ceux de Super Mario 3D World. De toute façon, à la sortie du film, les spectateurs qui auront envie de s'amuser avec Mario, ont déjà de quoi faire sur Nintendo Switch entre les exclusivités Nintendo Switch, les remasters et les rééditions qui seront peut-être remises en avant pour l'occasion. Il reste d'ailleurs encore des jeux Mario à porter sur Switch comme Super Mario Galaxy 2 et New Super Mario Bros. Wii.. Bref, sachant que cette année , Mario n'a pas encore montré le bout de sa casquette sur Nintendo Switch, on peut prédire sans trop de risque que l'on aura de ses nouvelles très prochainement dans les semaines ou mois à venir. Mama mia !

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 5 avril 2023 . Toutes les infos sur le film dans notre news spéciale.

