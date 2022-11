Shigeru Miyamoto : le papa de Mario fête aujourd'hui ses 70 ans

Né le 16 novembre 1952, Shigeru Miyamoto fête aujourd'hui ses 70 ans. C'est l'un des pionniers des jeux vidéo et l'une des personnalités les plus emblématiques du secteur. Entré à 24 ans chez Nintendo comme designer, il n'a eu de cesse de prendre de l'importance en développant des jeux qui sont devenus des références comme Donkey Kong ou The Legend of Zelda mais aussi en concevant des consoles et des manettes. Aujourd'hui, tout le monde, ou presque, connaît Shigeru Miyamoto qui est désormais à Nintendo ce que Walt Disney est à... Disney. Shigeru Miyamoto, c'est la base ! C'est le papa de Mario, Zelda, Mario Kart, Donkey Kong, Pikmin ou encore de Star Fox. Shigeru Miyamoto est un inventeur insatiable et un précurseur qui a définitivement apporté beaucoup aux jeux vidéo. C'est une source d'inspiration inépuisable pour les artistes et les développeurs du monde entier. S'il semble moins actif au niveau des jeux vidéo ces derniers temps, Shigeru Miyamoto garde une influence énorme sur Nintendo. Il s'est d'ailleurs énormément impliqué dans la création de LEGO Super Mario ou encore des zones Super Nintendo World des parcs d'attraction Universal mais aussi dans le film Super Mario prévu au printemps prochain . Récemment, il a annoncé, Pikmin 4, le nouvel opus d'une de ses licences les plus poétiques (et il a même créé un T-Shirt pour l'occasion !) Bien qu'il soit discret et modeste, à 70 ans , Shigeru Miyamoto est un véritable génie qui a contribué à faire des jeux vidéo un art à part entière. Shigeru Miyamoto est un grand monsieur, tout simplement.

Au cas, ou vous débarqueriez de la Lune, retrouvez notre bio express du "Maître" déjà publiée dans nos pages ainsi que quelques vidéos rappelant ses diverses contributions.

BIO EXPRESS DE SHIGERU MIYAMOTO

Shigeru Miyamoto est né le 16 novembre 1952 à Sonobe au Japon. Véritable sommité des jeux vidéo aussi bien reconnu par ses pairs que par les joueurs du monde entier, Shigeru Miyamoto est aujourd'hui une Légende vivante et quasiment l'incarnation de Nintendo. Pour autant, Shigeru Miyamoto est toujours resté humble et discret.

Diplômé des beaux arts, Shigeru Miyamoto est entré chez Nintendo en 1977 ou il conçoit d'abord les bornes d'arcade avant de se lancer dans la programmation et de créer (dit-on, en trois mois) Donkey Kong, le célèbre jeu d'arcade dans lequel 'Jump Man" qui deviendra Mario fait ses premiers sauts pas.

Depuis, Shigeru Miyamoto, n'a eu de cesse de créer et d'inventer des personnages et des licences parmi les plus célèbres des jeux vidéo comme Super Mario, Mario Kart, Zelda, Pikmin, F-Zéro, Donkey Kong, Donkey Kong Jr, Excitbike et Star Fox. Il a aussi participé à l'élaboration des consoles de la marque et de leurs manettes.

Shigeru Miyamoto est un inventeur de génie. On lui doit le scrolling vertical, la vue de dessus dans les jeux, le kit vibration, les gâchettes L et R ou encore les sauvegardes sur cartouche. Incontestablement, les jeux vidéo lui doivent beaucoup et Nintendo plus particulièrement. Les joueurs n'ont pas fini de lui dire : Merci !

En 1998 , Shigeru Miyamoto a été le premier à être honoré par le Hall of Fame de l'Academy of Interactive Art and Science qui depuis met à l'honneur chaque année un développeur ayant "révolutionné les jeux vidéo" et en France il a reçu en 2006 l'insigne des chevaliers de l'Ordre des Arts et des lettres (aux côtés de Michel Ancel et de Frédérick Raynal) pour sa contribution "au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde".

On ne lui connait peu d’échec si ce n'est (notamment) celui retentissant de Wii Music, un jeu incompris ou incompréhensible selon les points de vue.

Suite au décès de Satoru Iwata en juillet 2015 , Shigeru Miyamoto a assuré l'intérim à la tête de la présidence de Nintendo (avec son comparse Genyo Takeda) jusqu'à la nomination de Tatsumi Kimishima, depuis remplacé par Shuntaro Furukawa.

Plus que jamais, aujourd'hui, Shigeru Miyamoto incarne Nintendo mieux que n'importe laquelle de ses créations, à la manière de Walt Disney au cinéma. La comparaison est d ailleurs de plus en plus évidente (et voulue) Miyamoto étant impliqué dans la réalisation d'un grand film d'animation Super Mario prévu en 2023 au cinéma mais aussi dans la construction de plusieurs parcs d'attraction Super Nintendo World, en partenariat avec les parcs Universal.

Ainsi, en 2022, l'âge de la retraite ne semble toujours pas avoir sonné pour monsieur Miyamoto, et cela pour le plus grand bonheur des joueurs ! Evidemment, on espère que cela va continuer encore longtemps !