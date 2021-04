Super Nintendo World : le parc d'attraction Universal Studios à Osaka réduit le nombre de visiteurs par jour de près de 75%

Depuis, le mois dernier , Nintendo s'est rapproché encore un peu plus du bizness-modèle de Disney en inaugurant l'ouverture de son premier parc d'attraction : le Super Nintendo World au parc Universal Studios à Osaka au Japon malgré la crise du coronavirus qui impacte le monde entier (voir ici.) D'ailleurs le parc aurait du être inauguré l'année dernière et profiter de l'exposition des jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui finalement ont été annulés et reportés à cet été mais sans spectateurs étrangers.

Pour autant, Nintendo et Universal ont essayé de faire bonne figure en organisant une cérémonie d'ouverture et en faisant quasiment comme si tout était "normal", hormis, l'obligation pour les visiteurs de porter un masque et de se désinfecter les mains à tous les coins de rues. Cependant, il faut croire que ce n'était pas suffisant puisqu'hier la préfecture d'Osaka a signalé un record de 719 nouveaux " cas" en une journée contre 341 la veille, nécessitant de nouvelles mesures... Afin de coopérer pleinement, le parc Universal Studios a donc décidé de réduire le nombre de visiteurs par jour de près de 75%, passant ainsi de 20 000 à 5000 . Alors, cela aura-t-il un impact ou faudra-t-il fermer les boutiques et les restaurants du parc, voir le parc lui-même ? En attendant d'autres infos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

