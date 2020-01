Super Nintendo World se dévoile en images et en vidéo

Il y a quelques jours , le premier parc d'attraction dédié à l'univers Nintendo, le Super Nintendo World, s'est dévoilé lors d'un grand show dont on vous a livré les détails ICI. Retrouvez quelques passages marquants de ce show dans la vidéo ci-dessous. Pour rappel, ce parc d'attraction qui doit ouvrir d'ici cet été au Japon avant d'être décliné dans d'autres parcs Universal à travers le monde, fait parti de la nouvelle stratégie de conquête de Nintendo. Universal et Nintendo veulent en faire un parc nouvelle génération qui impliquent et fait jouer ses visiteurs comme s'ils étaient dans un jeu vidéo... En prime, retrouvez les dernières images du chantier d'Osaka, ci dessous.

Pour rappel, le parc Super Nintendo World d'Osaka devrait ouvrir ses portes d'ici le 24 juillet 2020. Retrouvez toutes les dernières informations sur le parc ici et la chanson officielle de Galantis ft Charli XCX, là.