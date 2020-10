Un petit tour en vidéo dans les allées commerçantes du parc d'attraction Super Nintendo World

Il y a quelques jours nous vous avons invité à découvrir en images les premières boutiques et cafés du parc d'attraction Universal d'Osaka, Super Nintendo World grâce à un évènement presse (voir ici.) Aujourd'hui, on va un peu plus loin grâce à IGN Japon qui nous propose une vidéo de cet évènement. Vous y verrez donc d'un peu plus près les allées du parc, l'intérieur des boutiques, les masques des serveurs mais aussi les préparations spéciales que l'on pourra déguster au Mario Café.

Pour rappel, le parc Super Nintendo World ouvrira ses portes au printemps 2021 . Retrouvez d'autres images des allées du parc dans notre news précédente.