Super Nintendo World : des nouvelles images du chantier du premier parc d'attraction Nintendo

Le premier parc à thèmes Nintendo, Super Nintendo World aurait du ouvrir ses portes à Osaka, cette année en juillet de façon à accueillir l’afflux massif de touristes pour les J.O. 2020 de Tokyo dont Mario est une des mascottes... Malheureusement, le Coronavirus est passé par là, et désormais rien n'est plus sûr, d'autant plus les Jeux Olympiques ont été reportés à (au moins) l'année prochaine... Pour autant, le chantier avance comme en témoigne de nouvelles photographies publiées sur le compte Twitter @wrxvab .que vous pouvez retrouver sur cette page. On y voit notamment un bout du château de Peach,, quelques morceaux de la forteresse de Bowser, des pyramides, des bloc ? ainsi qu'un enchevêtrement de rails... Pour rappel, Super Nintendo World est une zone du parc Universal Japon qui est prévue aussi dans d'autres pays notamment aux Etats-Unis. On espère avoir des informations officielles d'ici peu.

Retrouvez toutes les dernières informations sur le parc ici et la chanson officielle de Galantis ft Charli XCX, là.