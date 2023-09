2023, une année record pour Nintendo selon Doug Bowser

Nintendo continue son expansion en dehors du monde des jeux vidéo comme de très nombreux autres géant du secteur comme SEGA. Débuté, il y a plusieurs années déjà, cette stratégie commence à porter ses fruits. Non seulement la Nintendo Switch continue de cartonner plus de six ans après sa sortie mais de nombreux jeux Nintendo Switch battent des records de ventes comme le dernier Zelda, par exemple. A côté de ça, les zones à thème Super Nintendo World des parcs Universal sont des succès sans parler du film Super Mario Bros. Le Film qui s'impose comme l'un des gros succès de l'année au box office mondial et qui annonce probablement d'autres films et séries- Nintendo s'étant offert son propre studio d'animation..

A l'occasion de l'événement Nintendo Live 2023 organisé lors de la PAX West, ce week-end à Seattle, le président de Nintendo of America, Doug Bowser est revenu sur la stratégie de Nintendo et les succès de 2023 dans un entretien accordé à The Olympian. Retrouvez la traduction de ces propos ci-dessous et, surtout, sa conclusion : 2023 est une année record pour Nintendo.

Nous avons lancé Super Mario Bros. Le Film, qui est très rapidement devenu le deuxième plus grand film d'animation au box-office de tous les temps, avec 1,3 milliard de dollars

Nous avons lancé The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, qui, 18 millions d'unités plus tard dans une très brève période de temps, est l'un de nos titres de lancement qui s'est vendu le plus rapidement, puis l'événement d'aujourd'hui. C'est donc vraiment ce rythme d'activités, d'activités basées sur le divertissement, où nous essayons de trouver des moyens de continuer à faire découvrir les IP Nintendo à de plus en plus de monde, pas seulement des joueurs, mais des personnes… C'est donc ce qui nous passionne.