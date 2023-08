Super Mario Bros. Le Film : son succès le classe premier des films adaptés de jeux vidéo avec plus de 168 millions de spectateurs dans le monde

Nintendo vient de publier son premier bilan financier de l'année fiscale en cours (voir détails ici). L'occasion de revenir sur le formidable succès de Super Mario Bros. Le Film sorti en avril dernier (et qui devrait débarquer en DVD dès ce mois-ci). Malgré certaines critiques assassines, le film a clairement trouvé son public puisqu'avec 168,10 millions de spectateurs dans le monde et 1,349 milliards de dollars de recettes au box office, Super Mario Bros. Le Film se retrouve en tête du classement des films adaptés de jeux vidéo et devient le deuxième film d'animation le plus lucratif de tous les temps (juste derrière La Reine des Neiges 2 et ses 1,453 milliards de recettes ).

Nintendo a donc gagné son pari haut la main et sa stratégie d'étendre ses IP au delà du secteur des jeux vidéo semble avoir porté ses fruits. Nintendo note d'ailleurs un regain des ventes pour les jeux et applications en rapport avec Mario. Vu ce succès sans précédent, Nintendo compte bien continuer sur sa lancée et "poursuivre ses efforts" pour développer d'autres projets et d'autres films...

Pour le moment, Nintendo n'a pas dévoilé de nouveaux projets de films ou de séries mais on sait que, outre son partenariat avec Illumination Entertainment, la société japonaise possède désormais son propre studio d'animation, Nintendo Pictures. Super Mario Bros. Le Film n'est donc à priori qu'un début...

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est sorti depuis le 5 avril 2023 . Retrouvez notre test critique complète ICI et l'avis de la rédaction LA

Voir aussi :

Source : Nintendo