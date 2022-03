Super Nintendo World : le parc d'attraction Nintendo ouvrira ses portes à Hollywood en 2023

Lancé au Japon, en pleine crise liée au COVID-19 , le parc d'attraction Super Nintendo World a du batailler pour rester ouvert... Nintendo doit espérer que les astres seront plus cléments avec la première déclinaison américaine du parc qui est actuellement en construction au parc Universal Studios Hollywood. Si l'ambiance générale n'est actuellement pas à la fête, entre la guerre, la menace d'autres virus et son lot de restrictions et d'atteintes aux libertés qui va avec, Universal Studios Hollywood s'est malgré tout risqué aujourd'hui à annoncer l'ouverture du parc Super Nintendo World américain pour 2023 . Au programme, des manèges, des attractions, des boutiques, des "vêtements et des objets de collection exclusifs". On espère avoir plus d'infos très vite. Rappelons qu'entre temps, le film d'animation Super Mario, le Film sera sorti dans le monde entier , contribuant à la synergie et l'expansion voulue par Nintendo.

