Super Nintendo World : l'ouverture du premier parc d'attraction Nintendo officiellement reportée

Le premier parc d'attraction dédié à Nintendo, le Super Nintendo World aurait du ouvrir ses portes le mois prochain à Osaka... Seulement la crise sanitaire mondiale sans précédent de la COVID-19 est passée par là et de très nombreux événements un peu partout sur la planète ont du être annulés ou reportés... C'est le cas des J eux Olympiques de Tokyo 2020 qui auraient du débuter le 23 juillet prochain et qui ont dû être déplacés à, au moins l'année prochaine, avec toutes les difficultés que cela implique... Alors évidemment avec un tel report, on se doutait que l'ouverture du Super Nintendo World risquait, elle aussi d'être reportée car sans les jeux, le parc ne pouvait plus compter sur la même exposition médiatique et surtout sur la présence des visiteurs du monde entier....

Quoiqu'il en soit, aujourd'hui, lors d'une visioconférence, Brian Roberts,le PDG de Comcast, a confirmé ce que l'on pensait depuis plusieurs semaines déjà, à savoir que l'ouverture du Super Nintendo World était repoussée de plusieurs mois. Pour expliquer ce report, le PDG a cependant mis en avant le retard pris par les travaux du aprc suite à la pandémie... Pour le moment pas de nouvelle date et donc on ne sait pas encore si le ouvrira malgré tout cette année ou s'il faudra attendre l'année prochaine.

