Super Nintendo World : découverte en vidéos des attractions du parc, le manège des Yoshi, le circuit de Mario Kart ou encore l'attaque de Bowser Jr

Le Super Nintendo World, le premier parc d'attraction dédié à l'univers de Nintendo et plus spécifiquement de Mario devrait ouvrir ses portes prochainement au Japon. Son ouverture a déjà été plusieurs fois repoussée mais tout est pourtant prêt. ll preuve avec les vidéos ci-dessous en provenance de la page Youtube Universal Parks News Today qui montre le parc envahit par les premiers visiteurs et nous permet même de voir de l'intérieur les attractions phares du parc ! Evidemment, si vous préférez tout découvrir par vous même (même si c'est pas gagné pour l'instant) vous éviterez de les regarder. En même temps, les attractions se vivent de l'intérieur... Dans tous els cas, c'est à vous de voir- ou pas !

Pour rappel, le Super Nintendo World ouvrira officiellement ses portes prochainement au Parc Universal Studio Japon. Voir les dernières informations sur le parc avec toutes nos news spéciales.

Petit tour du Super Nintendo World en vidéos :

Pour commencer, une petite vidéo toute simple vous plaçant devant le Mont Kiléraide (ou un truc du genre) avec la musique et l'atmosphère du parc.

Le bracelet Power-up est un accessoire que l'on peut acheter en plus du prix du billet et qui rend la visite interactive en permettant d'engranger des points en remportant les différentes attractions...

Rencontre avec les mascottes du parc; Disney a Mickey; Astérix a... Astérix, Nesquik a Groquik et Nintendo à Mario et ses amis ! Evidemment comme dans tout bon parc, le Super Nintendo World permet de rencontrer ses héros en chair et en os ou plutôt en mouse de latex et en sueurs. Petites particularités de ces personnages, ils clignent des yeux et ont des phrases préenregistrées comme "Mama mia""Mario Time, "au secours"...

On embraye avec une attraction qui mérite de sortir de l'ombre... Bowser Jr. Shadow Showdown : un petit jeu interactif mêlant dans lequel les visiteurs essayent de battre les attaques en furie de Bowser Jr en s'agitant dans tous les sens comme dans un jeu Kinect.

Si vous avez envie de faire une balade dans les allées du parc. La vidéo ci-dessous devrait vous plaire.

Comme dans les jeux Mario, on peut aussi se balader dans les souterrains du parc...

A la recherche des Pikmin cachés... Dans le parc Mario Nintendo, il y a toujours quelque chose à voir ou à faire... A la manière de Ou est Charlie, on peut s'amuser à rechercher les Pikmin du parc !

Balade dans la 1-Up Factory : l'usine à merchandising

Mario Motors : une boutique dédiée aux goodies Mario Kart

Le challenge des mini clés. Il y a plusieurs mini jeux qui permettent de récupérer plusieurs mini-clés (comme dans les New Super Mario...)

Les Blocs Notes ! Un des autres multiples petits jeux du parc : réussir à trouver l'"une des six chansons Mario en tapant sur les Blocs Notes !

Il y a même des mélodies cachées !

Découvrez, les items à croquer du Café Toad ! Pour se restaurer dans le parc le café Toad est parfait avec ses menus à base d'items de Mario.

Si vous avez 2 de tension, que vous aimez les circuits au ralenti, que vous êtes ou que vous avez des enfants ou que vous voulez simplement vous extraire des combats incessants que la vie nous impose trop souvent, Yoshi's Adventure, le manège des Yoshi est fait pour vous !

C'est l'un des gros morceaux du parc : Mario Kart : le challenge de Bowser ! Chaussez vous lunettes pour un circuit en Réalité Augmentée vous plongeant au cœur d'un jeu vidéo. Grâce à la vidéo ci-dessous, retrouvez le circuit avec en prime les images de ce qui apparait dans les lunettes AR- l'immersion en moins, bien évidemment.

Retrouvez dans la vidéo ci-dessous, le même circuit mais sans lunettes

Si vous en voulez encore, il y a d'autres vidéos sur la page Youtube Universal Parks News Today.

Source : Youtube