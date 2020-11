Super Nintendo World : découvrez en vidéo l'attraction Mario Kart Koopa's Challenge

Aujourd'hui est une journée riche en informations du côté du parc d'attractions le Super Nintendo World. En effet, en plus d'avoir appris la date d'ouverture officielle du parc (voir notre news dédiée ici), nous découvrons par la même occasion aujourd'hui une présentation intégrale en vidéo de l'attraction Mario Kart : Koopa's Challenge située dans le château de Bowser dans le parc. Comme son nom l'indique cette attraction sera à l'effigie de la série Mario Kart où le public, à l'instar d'une montagnes russes (ou d'un roller coaster), devra monter dans un kart et sera aussi équipé de casque (casquette Mario) en réalité augmentée afin de rendre l'expérience la plus immersive possible. Chaque kart pourra alors accueillir 4 passagers et grâce à cette réalité augmentée chaque passage dans cette attraction sera unique et différentes des précédentes.

Nous pouvons apercevoir dans cette vidéo d'innombrables références à la saga Mario Kart et à l'univers Super Mario avec par exemple la présence des trophées, des tuyaux qui jonchent les murs et une statue impressionnante de Bowser à l'entrée. D'ailleurs nous pouvons constater que tous les karts disposeront d'un klaxon. Avec comme nom Mario Kart : Koopa's Challenge cet artefact nous sera sûrement d'une très grande utilité durant notre périple avec peut-être la possibilité d'interagir avec l'attraction.

À ce jour, seule l'attraction Mario Kart : Koopa's Challenge nous a été révélée et il semblerait que celle-ci soit la seule qui sera disponible au public lors de l'ouverture du parc. Retrouvez dès à présent la vidéo en question ci-dessous. En espérant qu'un jour nous aurons la chance poser un pied au Japon pour profiter du Super Nintendo World.

Les participants rejoindront leurs personnages préférés en réalité augmentée, se frayeront un chemin à travers le Royaume Champignon et lanceront des carapaces aux Koopalings pour courir jusqu'à la ligne d'arrivée Thomas Geraghty, producteur exécutif de l'attraction

Source : Youtube