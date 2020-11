Super Nintendo World : le parc d'attractions dédié à l'univers Nintendo dévoile sa date d'ouverture officielle

Après des mois et des mois d'attente et de reports, le parc d'attractions Super Nintendo World donne enfin de ses nouvelles. Pour rappel le Super Nintendo World est une extension du parc d'attractions Universal Studio à Osaka. Cette nouvelle zone, comme son nom l'indique, comprendra de nombreuses attractions dédiées à l'univers Nintendo mais aussi des restaurants et des magasins de souvenirs. Initialement, le parc aurait dû ouvrir ses portes lors des Jeux Olympiques 2020, malheureusement repoussé à une date ultérieure inconnue à cause de la pandémie mondiale actuelle.

Bonne nouvelle pour tous les fans de Big N, Universal Studio Japan vient tout juste de s'exprimer et vient de nous dévoiler la date d'ouverture officielle du Super Nintendo World par le biais d'une vidéo promotionnelle. Les fans ne devront pas être trop patients car l'ouverture du parc est attendue pour le 4 février 2021 .

Disponible ci-dessous, cette nouvelle vidéo nous permet concrètement de se projeter dans le parc et de constater après des mois et des mois de travail que le monde de Super Mario est extrêmement bien respecté. L'occasion pour les fans de s'immerger davantage dans leur univers favoris. Pour le moment seul l'attraction Mario Kart : Koopa's Challenge (voir notre news dédiée ici) qui se situe dans la château de Bowser a été annoncé pour l'ouverture mais d'autres attractions devraient au fur et à mesure être rendues disponibles au public dans les mois à venir.

En espérant que les frontières nippones et internationales s'ouvrent sous peu afin de profiter du Super Nintendo World dès son ouverture en même temps que les japonais. Quel est votre avis sur le Super Nintendo World ? Serait-ce là un argument pour vous donner envie de voyager au Japon ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

