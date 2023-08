Super Nintendo World s'offre un superbe panneau d'affichage LED 3D à Los Angeles

La zone Super Nintendo World du parc Universal Studios Hollywood a ouvert officiellement ses portes en février dernier . Pour en faire la promotion et célébrer plus spécifiquement l'attraction "révolutionnaire", Mario Kart : Bowser's Challenge, le parc a créé un panneau d'affichage LED 3D spécial, visible actuellement à Los Angeles. Retrouvez ci-dessous en vidéo, ce panneau impressionnant qui donne l'illusion de la 3D grâce à sa forme (en coin) et aux bordures de l'écran.

Pour célébrer le tour interactif révolutionnaire "Mario Kart : Bowser's Challenge" au SUPER NINTENDO WORLD™, nous avons apporté une touche numérique immersive et haute résolution à l'un des plus grands panneaux d'affichage vidéo LED 3D de Los Angeles. Situé à l'intersection de Figueroa Street et Pico Blvd au centre-ville de LA, ce panneau d'affichage extérieur impressionnant et accrocheur de 50'x 300' présente une animation numérique 3D originale représentant Mario et les invités du parc à thème faisant la course aux côtés de Bowser

,

