Nintendo annonce un Nintendo Direct spécial et dévoile une première image du film d'animation Super Mario

Evènement interplanétaire : Jeudi 6 octobre prochain à 22h05 heures (heure de Paris ) nous devrions découvrir les premières images du film Super Mario, fruit de la collaboration entre Nintendo et les studios Illumination. Pour cela, Nintendo vient d'annoncer un Nintendo Direct spécial qui ne parlera que du film. l'occasion aussi de nous montrer une première image impressionnante du film (peut-être son affiche) que nous vous invitons à découvrir sur cette page. On y retrouve un univers fantastique assez proche de la représentation du monde Mario du parc d'attraction Super Nintendo World... Notez que Nintendo précise que le Nintendo Direct n'évoquera aucun jeu. S'il y a un jeu inspiré du film- le contraire serait un comble, ce sera pour plus tard ! Quoiqu'il en soit, le petit train de la hype entre en gare jeudi à 22h.. . On sera prêt au départ et on espère que vous serez là aussi ici même et sur notre serveur Discord.

Pour rappel, Super Mario, le Film est attendu dans les salles en avril 2023. Plus de détails sur le casting et les personnages du film, dans notre news spéciale.

Voir aussi :