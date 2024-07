Nintendo tease un nouveau jeu d'horreur PEGI 18 - Qui est Emio ?

On pensait avoir vu la majorité des jeux à venir sur Nintendo Switch lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver les détails ICI) mais, en même temps, on se doutait bien que Nintendo en avait encore sous le coude. Et c'est à priori le cas puisque la société vient de publier une étrange vidéo teaser qui semble annoncer un nouveau jeu d'horreur, estampillé PEGI18.

Pour le moment, tout ceci reste très mystérieux, le teaser se contentant de montrer une personne à la tête recouverte d'un sac en papier sur lequel est dessiné un visage souriant. A part ça, un titre, Emio et une accroche "qui est Emio" ? On note aussi un titre en japonais que l'on peut traduire (à priori) par "l'homme souriant" ou "l'homme qui sourit'.

Alors, nouveau Project Zero ou nouvelle licence ? Mystère... En attendant d'en apprendre plus, retrouvez ci-dessous le teaser et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendo