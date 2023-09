Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft débarque sur Nintendo Switch

On aura beau dire, ce dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) a fait la part belle aux remakes, portages et compilations en tout genre. Du côté de Tomb Raider, nous pourrons (re)découvrir les 3 premiers jeux de la licence dans une version remasterisée sobrement intitulée Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft. Disponible à partir du 14 février 2024, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Décelez des trésors et des mystères de l'ancien monde aux côtés de Lara Croft dans ces trois aventures Tomb Raider classiques, aujourd'hui remastérisées et regroupant tous les contenus additionnels de chaque jeu. Affrontez des ennemis mortels, révélez de dangereuses légendes et résolvez des énigmes en profitant de graphismes améliorés que vous pouvez alterner avec l'apparence polygonale d'origine à tout moment. Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft sera disponible en précommande dans la journée et sortira en version numérique sur le Nintendo eShop le 14 février 2024, juste à temps pour célébrer l'anniversaire de Lara Croft !