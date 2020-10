Story of Seasons : Pioneers of Olive Town - Une nouvelle vie à la ferme en exclusivité sur Nintendo Switch

Dévoilé lors du dernier Nintendo Direct Mini Partner Showcase de l'année 2020, Story of Seasons : Pioneers of Olive Town nous a offert un premier aperçu de son contenu via un trailer exclusif. Bien décidé à quitté la vie à la ville, notre protagoniste plaque tout et file en scooter sur les terres d'Olive Town bâtit à la sueur du front de son grand-père et de ses camarades. Désormais laissée à l'abandon, il faudra vous retrousser les manches pour rendre votre ferme à nouveau exploitable et pouvoir vivre de vos plantations, mais aussi de l'élevage.

Premier épisode exclusif à la Nintendo Switch, cette nouvelle version embarquera les fonctionnalités habituelles de la licence, que ce soit au niveau de l'exploitation de votre ferme, ou encore la possibilité de nouer des liens sociaux avec le voisinage et de participer à divers événements locaux. Attendu pour le 26 mars 2021 en boîte et en version dématérialisée, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation ci-dessous accompagné d'un communiqué officiel. Et bonne nouvelle, les sous-titres en français sont toujours de la partie !