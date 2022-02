Mario Kart 8 Deluxe - Pass circuits additionnels : Tous les joueurs pourront accéder aux courses sans avoir à les payer

C'était l'une des incertitudes après l'annonce triomphante de l'arrivée de 48 nouvelles (ou plutôt remises au goût du jour) courses dans Mario Kart 8 Deluxe qui totalisera ainsi d'ici fin 2023 pas moins de 96 courses différentes lors du dernier Nintendo Direct en date. Nintendo vient en effet de confirmer qu'après l'arrivée des 8 courses de la première vague dès le 18 mars prochain , celles-ci rejoindront les autres courses du mode en ligne dès le 22 mars afin que chacun puisse y jouer en ligne sans même avoir à payer ce DLC d'une des deux manières. Rappelons en effet que vous pourrez acheter le Pass circuits additionnels pour 24,99 euros ou bien vous abonner au service Nintendo Switch Online + Pack Additionnel et y avoir accès "gratuitement" en étant simplement abonné.

De plus Nintendo a aussi confirmé que vous pourrez jouer à ces courses en mode local (via plusieurs consoles Nintendo Switch) sans pour autant posséder le Pass circuits additionnels à partir du moment où l'un des joueurs présents dans la session possède le pack ou bien est abonné au service Nintendo Switch Online + Pack Additionnels. En somme c'est une excellente nouvelle pour les personnes jouant en ligne à Mario Kart 8 Deluxe ne souhaitant ni augmenter leur abonnement ni débourser 24,99 euros pour ces nouvelles courses et aussi pour les joueurs adeptes du mode local.

Les parcours de la vague 1 de Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass peuvent être joués à partir du 18 mars en local ou en ligne même si un seul joueur possède le Booster Course Pass ou y a accès dans le cadre d'une Nintendo Switch Adhésion en ligne + pack d'extension. À partir du 22 mars, les parcours de la vague 1 apparaîtront également dans la sélection aléatoire lors des courses mondiales ou régionales avec n'importe qui en ligne.

C'est le moment parfait pour entrer sur le circuit : Mario Kart 8 Deluxe est à -33 % sur le Nintendo eShop dans le cadre de notre Festival de février ! Achetez-le dès maintenant en attendant la sortie du Pass circuits additionnel le 18/03.

????https://t.co/OZU9Y3VTjM pic.twitter.com/hgkV4zpFCf — Nintendo France (@NintendoFrance) February 15, 2022

Source : Nintendo