Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 04 en France - l'indétrônable Mario Kart 8 Deluxe toujours en première position

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine n°4 de l'année 2021 (du 25 au 31 janvier ) qui nous est proposé avec une semaine majoritairement représentée par Big N.

On ne l'arrête plus, depuis plusieurs semaines Mario Kart 8 Deluxe est en tête de ce classement hebdomadaire français. Malgré le fait qu'il soit sorti il y a presque 4 ans, il en reste pas moins le jeu le plus vendu et le plus populaire sur Nintendo Switch. Nous retrouvons par la suite de Ring Fit Adventure à la deuxième position suivit du phénomène Animal Crossing : New Horizons à la troisième place. Nous terminons ce classement avec FIFA 21 à la quatrième place et de Just Dance 2021 dans sa version Nintendo Switch à la cinquième position. En résumé, nous retrouvons un classement quasi inchangé par rapport à celui de la semaine précédente.