Animal Crossing : New Horizons - Partagez les photos de votre île à l'occasion du 1er anniversaire du jeu

Comme le temps passe vite ! Aujourd'hui, le 20 mars 2021 nous fêtons le premier anniversaire du jeu Animal Crossing : New Horizons. À cette occasion le site Nintendo-Master souhaite organiser, avec votre participation, une petite session photos ! Afin de marquer cet événement, envoyez nous via notre compte Twitter @NM_Officiel et le hashtag #AnimalCrossingNewHorizons votre photo dans un esprit humoristique. Même si dans la nature on peut facilement trouver l'inspiration, l'aide de Joe et de son studio photo pourra certainement être utile à d'autres. Si l'idée est simplement de partager notre amour du jeu, déjà culte, de la Nintendo Switch, sachez que l'un des participants, tiré au hasard, recevra un petit quelque chose pour récompenser son talent photographique et humoristique.

Pour parfaire votre photo, n'hésitez pas à porter fièrement le t-shirt Nintendo Master créé spécialement pour l'occasion. Disponible chez les « sœurs Doigts de Fées » à la borne de téléchargement avec le code suivant.

Les meilleurs clichés et l'annonce de l'heureux "gagnant" feront l'objet d'une news spéciales à la fin du mois. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez joindre à votre œuvre une anecdote que vous souhaitez partager à la communauté d'Animal Crossing. Vous pouvez également noter votre code onirique ! Alors tout le monde à son appareil photo et que le meilleur gagne !!!