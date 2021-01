Animal Crossing : New Horizons : voilà à quoi pourrait ressembler le jeu en 4K et 60fps sur Nintendo Switch Pro

Alors que des rumeurs prédisent une annonce prochaine autour d'un nouveau modèle de Nintendo Switch, Pro, Super, New ou... 4K, le youtubeur SnazzyAl nous propose de voir à quoi ressemblerait Animal Crossing : New Horizons s'il (re)sortait sur cet hypothétique nouveau modèle. Pour cela, retrouvez le trailer du jeu avec une une résolution et une fréquence d'images plus élevées, à apprécier (ou pas) sur un écran 4K. Pour rappel, le Youtubeur l'avait déjà fait avec d'autres trailers de titres Nintendo (que vous pouvez toujours voir sur sa chaîne.)

Source : Youtube